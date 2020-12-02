Сёмин отреагировал на вылет «Локомотива» из ЛЧ после проигрыша «Зальцбургу»
- © REUTERS/Maxim Shemetov
«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!» — написал Сёмин в своём Instagram.
«Локомотив» на своём поле проиграл «Зальцбургу» со счётом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что экс-президент «Локомотива» возложил на Марко Николича вину за поражение в матче ЛЧ с «Зальцбургом».