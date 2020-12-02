Сёмин отреагировал на вылет «Локомотива» из ЛЧ после проигрыша «Зальцбургу»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение команды от австрийского «Зальцбурга» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Сёмин отреагировал на вылет «Локомотива» из ЛЧ после проигрыша «Зальцбургу»
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!» — написал Сёмин в своём Instagram.

«Локомотив» на своём поле проиграл «Зальцбургу» со счётом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что экс-президент «Локомотива» возложил на Марко Николича вину за поражение в матче ЛЧ с «Зальцбургом».

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