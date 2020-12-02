Два гола Пайета с пенальти принесли «Марселю» победу над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов

Французский «Марсель» одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Марселе на «Велодроме», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Олимпиакос» забил первым, на 33-й минуте забил Мохамед Камара.

Победу «Марселю» принёс дубль Димитри Пайета, реализовавшего пенальти на 55-й и 75-й минутах.

В заключительном, шестом туре «Марсель» на выезде сыграет с английским «Манчестер Сити», а «Олимпиакос» на своём поле примет португальский «Порту».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» упустил победу над «Баварией» в Лиге чемпионов.