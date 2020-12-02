Два гола Пайета с пенальти принесли «Марселю» победу над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Французский «Марсель» одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Два гола Пайета с пенальти принесли «Марселю» победу над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов
  • © REUTERS/Eric Gaillard

Встреча, прошедшая в Марселе на «Велодроме», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Олимпиакос» забил первым, на 33-й минуте забил Мохамед Камара.

Победу «Марселю» принёс дубль Димитри Пайета, реализовавшего пенальти на 55-й и 75-й минутах.

В заключительном, шестом туре «Марсель» на выезде сыграет с английским «Манчестер Сити», а «Олимпиакос» на своём поле примет португальский «Порту».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» упустил победу над «Баварией» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить