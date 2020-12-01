Тренер «Зальцбурга»: нам пришлось приложить много усилий, чтобы обыграть «Локомотив»

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Главный тренер австрийского «Зальцбурга» Джесси Марш прокомментировал победу своих подопечных над московским «Локомотивом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Тренер «Зальцбурга»: нам пришлось приложить много усилий, чтобы обыграть «Локомотив»
  • © REUTERS/Maxim Shipenkov

«Честно говоря, сегодняшняя игра нас немного обескуражила. Мы не рассчитывали, что игроки соперника будут расставлены таким образом. Может, у некоторых игроков проблемы со здоровьем. Игра была достаточно жёсткой. В конце концов нам удалось взять игру в свои руки», — приводи слова Марша «Чемпионат».

Он отметил, что доволен тем, как его команда провела матч.

«Локо» — это сильная команда, нам пришлось приложить много усилий, чтобы обыграть их», — добавил специалист.

«Зальцбург» на выезде обыграл «Локомотив» со счётом 3:1 и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что, по мнению Марко Николича, «Локомотив» показал характер во втором тайме матча с «Зальцбургом».

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