«Металлург» победил московское «Динамо» в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Победу «Металлургу» принесли шайбы Семёна Кошелева, Денниса Расмуссена, Архипа Неколенко, Николая Прохоркина и Андрея Чибисова, оформившего дубль.

«Динамо» ответило голами Дмитрия Яшкина и Ильи Круглова.

Для «Металлурга» эта победа стала третьей подряд в КХЛ, «Динамо» проиграло впервые после серии из двух побед.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ.