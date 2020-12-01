«Металлург» победил московское «Динамо» в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.
Победу «Металлургу» принесли шайбы Семёна Кошелева, Денниса Расмуссена, Архипа Неколенко, Николая Прохоркина и Андрея Чибисова, оформившего дубль.
«Динамо» ответило голами Дмитрия Яшкина и Ильи Круглова.
Для «Металлурга» эта победа стала третьей подряд в КХЛ, «Динамо» проиграло впервые после серии из двух побед.
Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ.