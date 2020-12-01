ЦСКА в овертайме обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

«Куньлунь» забил первым. В концовке первого и на старте второго периодов отличились Райан Спроул и Вячеслав Лещенко.

ЦСКА в третьем периоде ответил шайбами Сергея Андронова и Богдана Киселевича. В овертайме победу московской команде принёс гол Никиты Сошникова.

В других матчах игрового дня «Барыс» обыграл «Сочи» (2:0), «Локомотив» взял верх над «Северсталью» (5:1), «Нефтехимик» уступил минскому «Динамо» (1:5), «Торпедо» победило «Трактор» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Авангард» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Ак Барс».