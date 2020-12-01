СКА не получал информации о невозможности проведения матчей в Ледовом дворце

Короткая ссылка
Петербургский хоккейный клуб СКА выступил с заявлением относительно ситуации с возможным закрытием своей домашней арены — Ледового дворца в Санкт-Петербурге.
СКА не получал информации о невозможности проведения матчей в Ледовом дворце
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Хоккейный клуб СКА внимательно следит за ситуацией с приостановлением деятельности Ледового дворца. На настоящий момент в клуб не поступало официальной информации о невозможности проведения предстоящих матчей в сооружении», — говорится в заявлении клуба.

Ближайший домашний матч СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запланирован на 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил работу домашней арены ХК СКА после концертов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить