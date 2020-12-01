СКА не получал информации о невозможности проведения матчей в Ледовом дворце
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- РИА Новости
«Хоккейный клуб СКА внимательно следит за ситуацией с приостановлением деятельности Ледового дворца. На настоящий момент в клуб не поступало официальной информации о невозможности проведения предстоящих матчей в сооружении», — говорится в заявлении клуба.
Ближайший домашний матч СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запланирован на 7 декабря.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил работу домашней арены ХК СКА после концертов.