СКА не получал информации о невозможности проведения матчей в Ледовом дворце

Петербургский хоккейный клуб СКА выступил с заявлением относительно ситуации с возможным закрытием своей домашней арены — Ледового дворца в Санкт-Петербурге.

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РИА Новости

«Хоккейный клуб СКА внимательно следит за ситуацией с приостановлением деятельности Ледового дворца. На настоящий момент в клуб не поступало официальной информации о невозможности проведения предстоящих матчей в сооружении», — говорится в заявлении клуба. Ближайший домашний матч СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запланирован на 7 декабря. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил работу домашней арены ХК СКА после концертов.