Роспотребнадзор приостановил работу домашней арены ХК СКА после концертов

Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после концертов популярного рэпера Басты.

«Массовые мероприятия в нынешней эпидемической ситуации недопустимы», — заявила на заседании правительства по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции глава ведомства Анна Попова, слова которой приводит «Фонтанка».

По её словам, вынесен протокол о приостановке работы Ледового, а материалы переданы в суд.

Концерты рэпера Басты состоялись 27 и 28 ноября.

Ранее СКА уступил «Йокериту» в серии буллитов в матче КХЛ.