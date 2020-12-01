Роспотребнадзор приостановил работу домашней арены ХК СКА после концертов

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Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после концертов популярного рэпера Басты.
Роспотребнадзор приостановил работу домашней арены ХК СКА после концертов
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Массовые мероприятия в нынешней эпидемической ситуации недопустимы», — заявила на заседании правительства по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции глава ведомства Анна Попова, слова которой приводит «Фонтанка».

По её словам, вынесен протокол о приостановке работы Ледового, а материалы переданы в суд.

Концерты рэпера Басты состоялись 27 и 28 ноября.

Ранее СКА уступил «Йокериту» в серии буллитов в матче КХЛ.

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