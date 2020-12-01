Экс-президент «Реала» раскритиковал Переса за продажу Роналду

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Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон вновь раскритиковал решение клуба продать форварда Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году.
Экс-президент «Реала» раскритиковал Переса за продажу Роналду
  • Reuters

«Роналду — это пример для молодых, которые стремятся добиться успеха в спорте. Он понял, что переход в «Реал» — прекрасная возможность продвинуться в карьере, завоевать титулы и славу. Роналду не ошибся — он завоевал четыре «Золотых мяча», четырежды выиграл Лигу чемпионов, установил рекорды по забитым мячам. Очень немногие могут добиться такого. Нынешний президент Перес допустил большую ошибку, продав Роналду за €110 млн после девяти лет в команде. Жаль, потому что в Италии он показывает, что всё ещё является одним из лучших в мире», — цитирует Кальдерона Goal.com.

В нынешнем сезоне 35-летний португалец провёл пять матчей в Серии А, в которых отличился восемь раз.

Ранее Баринов рассказал, как ударил Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом».

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