Экс-президент «Реала» раскритиковал Переса за продажу Роналду

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон вновь раскритиковал решение клуба продать форварда Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году.

«Роналду — это пример для молодых, которые стремятся добиться успеха в спорте. Он понял, что переход в «Реал» — прекрасная возможность продвинуться в карьере, завоевать титулы и славу. Роналду не ошибся — он завоевал четыре «Золотых мяча», четырежды выиграл Лигу чемпионов, установил рекорды по забитым мячам. Очень немногие могут добиться такого. Нынешний президент Перес допустил большую ошибку, продав Роналду за €110 млн после девяти лет в команде. Жаль, потому что в Италии он показывает, что всё ещё является одним из лучших в мире», — цитирует Кальдерона Goal.com.

В нынешнем сезоне 35-летний португалец провёл пять матчей в Серии А, в которых отличился восемь раз.

Ранее Баринов рассказал, как ударил Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом».