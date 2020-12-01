Ибрагимович признался, что думал о завершении карьеры до возвращения в «Милан»

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Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как принял решение вернуться в итальянский клуб в январе 2020 года.
Ибрагимович признался, что думал о завершении карьеры до возвращения в «Милан»
  • Reuters

«Первый вопрос, который мне задавали, когда я вернулся в «Милан», был о том, что все бывшие футболисты, которые возвращались в клуб, не соответствовали стандартам той игры, которую они демонстрировали раньше, и терпели неудачу. Я ответил, что никогда не терял своей страсти к тому, что делаю. Каждый раз, выходя на поле, я чувствую себя маленьким ребёнком, который впервые ест конфету. Мяч — мой лучший друг, хочу быть со своим лучшим другом всю оставшуюся жизнь. Жизнь — это вызовы. Я чувствовал, что сделал достаточно, и начал думать, стоит ли мне продолжать играть или нет. Для меня было большим испытанием вернуться, чтобы попытаться изменить менталитет клуба, исправить ситуацию и дать футболистам понять, что такое «Милан». Считаю себя Бенджамином Баттоном — я с каждым днём становлюсь моложе. Мне нужно чувствовать себя живым», — цитирует шведа пресс-служба «Милана».

В нынешнем сезоне 39-летний нападающий провёл шесть матчей в Серии А, в которых забил десять мячей.

Ранее Ибрагимович обсудил возвращение в сборную Швеции с главным тренером команды.

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