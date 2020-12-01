Агент Мусы прокомментировал информацию о договорённости с ЦСКА

Тони Харрис, агент форварда Ахмеда Мусы, заявил, что нападающий сборной Нигерии всё ещё рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай», и не стал подтверждать наличие договорённости с ЦСКА.

«Неправда, что Муса отказался переходить в «Галатасарай». Этот вариант ещё существует, мы ведём переговоры. Всё решится на следующей неделе. Заинтересован ли ЦСКА в услугах Мусы? Я не могу комментировать интерес других клубов, поскольку мы находимся в переговорах сейчас», — цитирует агента Sport24.

В настоящий момент Муса пребывает в статусе свободного агента. В октябре нигериец покинул саудовский «Ан-Наср».

Ранее Муса согласовал с ЦСКА условия контракта и близок к возвращению в команду.