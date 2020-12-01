Агент Мусы прокомментировал информацию о договорённости с ЦСКА
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- РИА Новости
«Неправда, что Муса отказался переходить в «Галатасарай». Этот вариант ещё существует, мы ведём переговоры. Всё решится на следующей неделе. Заинтересован ли ЦСКА в услугах Мусы? Я не могу комментировать интерес других клубов, поскольку мы находимся в переговорах сейчас», — цитирует агента Sport24.
В настоящий момент Муса пребывает в статусе свободного агента. В октябре нигериец покинул саудовский «Ан-Наср».
Ранее Муса согласовал с ЦСКА условия контракта и близок к возвращению в команду.