Агент Мусы прокомментировал информацию о договорённости с ЦСКА

Короткая ссылка
Тони Харрис, агент форварда Ахмеда Мусы, заявил, что нападающий сборной Нигерии всё ещё рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай», и не стал подтверждать наличие договорённости с ЦСКА.
Агент Мусы прокомментировал информацию о договорённости с ЦСКА
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Неправда, что Муса отказался переходить в «Галатасарай». Этот вариант ещё существует, мы ведём переговоры. Всё решится на следующей неделе. Заинтересован ли ЦСКА в услугах Мусы? Я не могу комментировать интерес других клубов, поскольку мы находимся в переговорах сейчас», — цитирует агента Sport24.

В настоящий момент Муса пребывает в статусе свободного агента. В октябре нигериец покинул саудовский «Ан-Наср».

Ранее Муса согласовал с ЦСКА условия контракта и близок к возвращению в команду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить