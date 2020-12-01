Источник: Муса согласовал с ЦСКА условия контракта и близок к возвращению в команду
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- РИА Новости
Об этом сообщает Own Goal Nigeria. По информации источника, 28-летний футболист отказался от перехода в турецкий «Галатасарай», несмотря на то более выгодное предложение. Сообщается, что Муса уже согласовал с ЦСКА контракт по схеме «2+1» и в ближайшее время пройдёт медосмотр.
Нигериец выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити».
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