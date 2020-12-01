СМИ: Матч АПЛ может быть перенесён из-за вспышки коронавируса в «Ньюкасле»

Короткая ссылка
Матч 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла» — «Ньюкасл», запланированный на 4 декабря, может не состояться из-за вспышки коронавируса в команде гостей.
СМИ: Матч АПЛ может быть перенесён из-за вспышки коронавируса в «Ньюкасле»
  • © Pool via REUTERS/Daniel Leal-Olivas

1 декабря вся команда была отправлена на самоизоляцию из-за ряда положительных тестов у игроков и членов команды. Тренировочная база «Ньюкасла» была закрыта и откроется не раньше 2 декабря. Об этом сообщает The Guardian.

Если «Ньюкасл» перенесёт гостевую игру с «Астон Виллой», то это будет первый матч в АПЛ с момента возобновления прошлого сезона в июне.

Ранее Кавани извинился за расистский комментарий в Instagram.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить