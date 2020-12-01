СМИ: Матч АПЛ может быть перенесён из-за вспышки коронавируса в «Ньюкасле»

Матч 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла» — «Ньюкасл», запланированный на 4 декабря, может не состояться из-за вспышки коронавируса в команде гостей.

1 декабря вся команда была отправлена на самоизоляцию из-за ряда положительных тестов у игроков и членов команды. Тренировочная база «Ньюкасла» была закрыта и откроется не раньше 2 декабря. Об этом сообщает The Guardian.

Если «Ньюкасл» перенесёт гостевую игру с «Астон Виллой», то это будет первый матч в АПЛ с момента возобновления прошлого сезона в июне.

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