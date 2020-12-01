Гараничев может принять участие в ближайшем этапе Кубка России

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Российский биатлонист Евгений Гараничев может принять участие в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Увате.
Гараничев может принять участие в ближайшем этапе Кубка России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Гараничев, возможно, выступит в Увате в спринтерской гонке. Пока проблема состоит в том, что из Финляндии он приехал без лыж и оружия. Лыжи, конечно, мы ему найдём, пускай и не такие хорошие, как его личные, а вот с оружием проблема большая. У него есть резервная винтовка, но за четыре года он ею ни разу не пользовался», — цитирует ТАСС слова тренера сборной Тюменской области Максима Кугаевского.

Гараничев пропускает первые два этапа Кубка мира в Контиолахти, поскольку контактировал с заболевшим коронавирусом Антоном Бабиковым.

Ранее Польховский заявил, что за Гараничевым сохраняется место в сборной России.

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