Билялетдинов считает, что у «Локомотива» хорошие шансы в матче с «Зальцбургом»

Бывший футболист московского «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».

«Шансы «Локомотива» в домашнем матче с «Зальцбургом», считаю, очень хорошие. «Зальцбург» неуверенно действует в обороне — этим надо воспользоваться. Плюс надо сохранить ту организацию игры, которая у нашей команды была в предыдущих матчах Лиги чемпионов, тогда будет и положительный результат», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Он также выразил надежду на победу «Баварии» над «Атлетико», которая позволит «Локомотиву» подняться на второе место в группе в случае заработанных трёх очков в своей игре.

«Если оба условия будут соблюдены, «Бавария» в последнем туре, возможно, будет играть против нашей команды не на полных оборотах, а мы постараемся этим воспользоваться. Всё возможно. Надеюсь, «Локо» выиграет у «Зальцбурга» со счётом 2:1», — добавил Билялетдинов.

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук тренировался в общей группе «Локомотива» перед матчем с «Зальцбургом».