«Лестер» потерпел поражение от «Фулхэма» в АПЛ

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«Лестер» на своём поле проиграл лондонскому «Фулхэму» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Лестер» потерпел поражение от «Фулхэма» в АПЛ
  • © REUTERS/Rui Vieira

Встреча прошла в Лестере и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В составе победителей отличился Адемола Лукман, а также с пенальти забил Иван Кавалейру. У хозяев единственным голом отметился Харви Барнс.

«Фулхэм» набрал семь очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» располагается на четвёртой позиции с 18 очками в активе. 

Ранее сообщалось, что «Арсенал» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, уступив «Вулверхэмптону».

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