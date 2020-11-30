«Лестер» потерпел поражение от «Фулхэма» в АПЛ
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Встреча прошла в Лестере и завершилась в пользу гостей — 2:1.
В составе победителей отличился Адемола Лукман, а также с пенальти забил Иван Кавалейру. У хозяев единственным голом отметился Харви Барнс.
«Фулхэм» набрал семь очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» располагается на четвёртой позиции с 18 очками в активе.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, уступив «Вулверхэмптону».