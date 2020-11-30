«Арсенал» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, уступив «Вулверхэмптону»

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Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, уступив «Вулверхэмптону»
  • © REUTERS/John Walton

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Вулверхэмптону» принесли голы Педру Нету и Даниэла Каштелу, отличившихся на 27-й и 42-й минутах

«Арсенал» ответил голом Габриэля на 30-й минуте.

«Вулверхэмптон» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», не побеждающий уже в трёх матчах кряду с 13 очками — на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что Рауль Хименес получил серьёзную травму в матче АПЛ с «Арсеналом».

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