«Арсенал» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, уступив «Вулверхэмптону»

Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Вулверхэмптону» принесли голы Педру Нету и Даниэла Каштелу, отличившихся на 27-й и 42-й минутах

«Арсенал» ответил голом Габриэля на 30-й минуте.

«Вулверхэмптон» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», не побеждающий уже в трёх матчах кряду с 13 очками — на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что Рауль Хименес получил серьёзную травму в матче АПЛ с «Арсеналом».