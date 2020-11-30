«Арсенал» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, уступив «Вулверхэмптону»
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Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Вулверхэмптону» принесли голы Педру Нету и Даниэла Каштелу, отличившихся на 27-й и 42-й минутах
«Арсенал» ответил голом Габриэля на 30-й минуте.
«Вулверхэмптон» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», не побеждающий уже в трёх матчах кряду с 13 очками — на 14-м месте.
Ранее сообщалось, что Рауль Хименес получил серьёзную травму в матче АПЛ с «Арсеналом».