Футболист «Вулверхэмптона» Хименес получил серьёзную травму в матче АПЛ с «Арсеналом»
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Инцидент произошёл на седьмой минуте. Хименес и Луис столкнулись головами в борьбе за мяч, после чего им потребовалась медицинская помощь. При этом защитник «Арсенала» быстро встал на ноги, тогда как форварда «Вулверхэмптона» без сознания и в кислородной маске унесли на носилках за пределы поля.
29-летний Хименес играет за «Вулверхэмптон» с 2018 года. В нынешнем сезоне в его активе четыре гола в десяти матчах лиги.
Ранее сообщалось, что голкипер МЮ Давид де Хеа получил травму в матче АПЛ с «Саутгемптоном».