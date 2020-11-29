Футболист «Вулверхэмптона» Хименес получил серьёзную травму в матче АПЛ с «Арсеналом»

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Мексиканский нападающий «Вулверхэмптон Уондерерс» Рауль Хименес получил серьёзную травму после столкновения с бразильским защитником «Арсенала» Давидом Луисом в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футболист «Вулверхэмптона» Хименес получил серьёзную травму в матче АПЛ с «Арсеналом»
  • © REUTERS/John Walton

Инцидент произошёл на седьмой минуте. Хименес и Луис столкнулись головами в борьбе за мяч, после чего им потребовалась медицинская помощь. При этом защитник «Арсенала» быстро встал на ноги, тогда как форварда «Вулверхэмптона» без сознания и в кислородной маске унесли на носилках за пределы поля.

29-летний Хименес играет за «Вулверхэмптон» с 2018 года. В нынешнем сезоне в его активе четыре гола в десяти матчах лиги.

Ранее сообщалось, что голкипер МЮ Давид де Хеа получил травму в матче АПЛ с «Саутгемптоном».

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