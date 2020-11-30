Матыцин поздравил Иванова с избранием на пост главы ВФЛА

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Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на избрание Петра Иванова президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Матыцин поздравил Иванова с избранием на пост главы ВФЛА
  • РИА Новости

«Поздравляю Петра Иванова с избранием на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Это человек с большим опытом управления и работы с международными спортивными организациями», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он отметил, что перед Ивановым и его командой стоит задача по разрешению кризиса в российской лёгкой атлетике и по восстановлению полноправного членства в World Athletics.

«Минспорт России, со своей стороны, продолжит сотрудничать и оказывать поддержку федерации в рамках своей компетенции. Министерство выступает за создание современной системы развития лёгкой атлетики, объединяющей массовый и профессиональный компоненты в единое целое, защиту интересов российских легкоатлетов и восстановление их права участвовать в международных соревнованиях», — подчеркнул Матыцин.

Иванов был избран президентом ВФЛА 30 ноября. Он также является генеральным директором «Скоростных магистралей» и главой Федерации триатлона России.

Ранее в World Athletics отреагировали на выборы президента ВФЛА.

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