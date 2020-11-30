Футболист «Спартака» Крал высказался об уровне РПЛ

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В первое время я не так часто думал об этом, поскольку мне надо было адаптироваться, быстрее привыкнуть к новым условиям. Всё развивалось очень быстро. Сейчас же могу сказать, что уровень российского чемпионата неплохой», — цитирует игрока «Российская газета».

При этом он отметил, что у российского чемпионата есть определённые особенности, такие как длительные паузы.

«В Премьер-лиге мы отдыхаем два месяца: один зимой, один летом. В Чехии у нас всего четыре недели. А так Премьер-лига — очень сильный турнир», — добавил Крал.

Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году. В этом сезоне он провёл 17 матчей в составе красно-белых и отметился двумя результативными передачами.

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