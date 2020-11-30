Уткин считает, что у «Зенита» больше шансов на успешный весенний отрезок, чем у конкурентов

Известный спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что петербургский «Зенит» имеет больше шансов в борьбе за титул чемпиона России, чем основные конкуренты.

«Зенит» — очень опасный соперник на весну, потому что если сейчас он не отстанет, то весной у него, скорее всего, не будет перегруженного графика. И тогда класс футболистов, плюс административный ресурс, плюс ещё, по-моему, неизрасходованная игра с «Сочи» — короче говоря, очень много факторов, которые позволяют рассчитывать на то, что «Зенит» сможет ровнее пройти весеннюю часть дистанции», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

После 16 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. При этом находящиеся на втором и третьем местах ЦСКА и «Спартак» уступают сине-бело-голубым только по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что матч ЛЧ «Зенит» — «Боруссия» состоится со зрителями, игра РПЛ с «Уралом» — без болельщиков.