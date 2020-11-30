Матч ЛЧ «Зенит» — «Боруссия» состоится со зрителями, игра РПЛ с «Уралом» — без болельщиков

Матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Боруссия» пройдёт со зрителями, а на встречу питерцев с «Уралом» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщикам попасть не удастся.

Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба. Матч 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал» пройдёт без зрителей «в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга о карантинных ограничениях в городе».

Что же касается встречи с «Боруссией», то решение провести данную встречу с болельщиками названо «исключением... в соответствии с квотой регламента УЕФА».

Матч «Зенит» — «Боруссия» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 20:55 мск.

Игра с «Уралом» состоится в субботу, 5 декабря. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Гёзюбююк обслужит матч Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Зенитом».