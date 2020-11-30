Попавший в серьёзную аварию гонщик «Формулы-1» поблагодарил болельщиков за поддержку
- Reuters
Гонщик опубликовал фото в своём Instagram, на котором он сидит на кресле в больничной одежде и показывает большой палец перебинтованной руки.
«Большое спасибо за все ваши сообщения. Люблю жизнь», — подписал снимок Грожан.
Инцидент произошёл после третьего поворота на первом круге гонки. Грожан резко сместился вправо, столкнувшись с болидом российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята, после чего вылетел с трассы и протаранил металлический рельс безопасности. В результате удара болид Haas развалился на две части и загорелся.
Ранее в Haas рассказали о состоянии попавшего в тяжёлую аварию Грожана.