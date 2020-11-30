Попавший в серьёзную аварию гонщик «Формулы-1» поблагодарил болельщиков за поддержку

Французский пилот Haas Ромен Грожан, который попал в серьёзную аварию на 15-м этапе «Формулы-1» Гран-при Бахрейна, поблагодарил болельщиков за поддержку.

Гонщик опубликовал фото в своём Instagram, на котором он сидит на кресле в больничной одежде и показывает большой палец перебинтованной руки.

«Большое спасибо за все ваши сообщения. Люблю жизнь», — подписал снимок Грожан.

Инцидент произошёл после третьего поворота на первом круге гонки. Грожан резко сместился вправо, столкнувшись с болидом российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята, после чего вылетел с трассы и протаранил металлический рельс безопасности. В результате удара болид Haas развалился на две части и загорелся.

Ранее в Haas рассказали о состоянии попавшего в тяжёлую аварию Грожана.