Хачатурянц высказался об эпизоде с Ларссоном в матче «Спартак» — «Ротор»

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на форварде московского «Спартака» Джордане Ларссоне в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».
Хачатурянц высказался об эпизоде с Ларссоном в матче «Спартак» — «Ротор»
  • © Пресс-служба РФС

«Могу вам сказать следующее: если Ларссон и дальше будет продолжать так «нырять» в штрафной, то даже в тех эпизодах, когда его будут реально сбивать, в ворота соперников «Спартака» вряд ли станут ставить 11-метровые», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс»

Он также подчеркнул, что арбитру Николаю Волошину достался сложный для работы матч, но он вполне нормально его отсудил.

«Спартак» обыграл «Ротор» со счётом 2:0.

Ранее Самуэль Жиго заявил, что хотел отдать Александру Кокорину награду лучшему игроку матча с «Ротором».

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