Хачатурянц высказался об эпизоде с Ларссоном в матче «Спартак» — «Ротор»
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«Могу вам сказать следующее: если Ларссон и дальше будет продолжать так «нырять» в штрафной, то даже в тех эпизодах, когда его будут реально сбивать, в ворота соперников «Спартака» вряд ли станут ставить 11-метровые», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что арбитру Николаю Волошину достался сложный для работы матч, но он вполне нормально его отсудил.
«Спартак» обыграл «Ротор» со счётом 2:0.
Ранее Самуэль Жиго заявил, что хотел отдать Александру Кокорину награду лучшему игроку матча с «Ротором».