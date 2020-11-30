Жиго заявил, что хотел отдать Кокорину награду лучшему игроку матча с «Ротором»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу над волгоградским «Ротором» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это была хорошая игра, хоть и непростая. Соперник был хорошо настроен, поэтому мы рады, что выиграли. Помню, что в первом круге «Ротор» также агрессивно играл против нас. Возможно, они сегодня заслуживали большего, но это футбол, и три очка у нас», — приводит слова Жиго пресс-служба клуба.

Он отметил, что не знает, заслужил ли он награду лучшему игроку встречи.

«Нужно продолжать работать дальше. Хотел отдать эту награду Кокорину, потому что он сегодня классно играл, забил гол, он тоже заслужил её», — добавил защитник.

«Спартак» обыграл «Ротор» со счётом 2:0. Александр Кокорин и Жиго стали авторами забитых мячей.

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