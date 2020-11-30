Червиченко заявил, что Сычёв не принёс извинений за свои слова, из-за чего дело будет передано в суд

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что экс-футболист команды Дмитрий Сычёв не принёс извинений за свои слова, из-за чего его высказывания рассмотрят в суде.
Червиченко заявил, что Сычёв не принёс извинений за свои слова, из-за чего дело будет передано в суд
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Извинений, как известно, он никаких не принёс, так что сегодня дело будет передано в суд. Досудебную претензию Сычёву вручить не удалось, он где-то спрятался. Мы не знаем его адреса, и это не девяностые, чтобы разбираться другими путями», — цитирует Червиченко Sport24.

По его словам, в ближайшее время все документы будут переданы в суд, а затем бывшего форварда красно-белых будут искать через паспортный стол и уведомлять.

«Для меня этого дела не существует. Все команды и инструкции даны, дальше мне уже всё равно», — добавил Червиченко.

До этого Сычёв в своём подкасте, который он ведёт на YouTube, рассказал, что представители «Спартака» во времена правления Червиченко угрожали ему на переговорах по поводу продления контракта.

Ранее Червиченко заявил, что трансферы «Спартака» при Газизове не вселяют оптимизма.

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