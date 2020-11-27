Червиченко: трансферы «Спартака» при Газизове не вселяют оптимизма

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о работе генерального директора клуба Шамиля Газизова на трансферном рынке.

«Согласен, трансферы «Спартака» при Газизове не вселяют оптимизма. С другой стороны, это ничто по сравнению с покупкой Гуса Тиля. Если Газизову предъявлять за Кокорина, Урунова и Мозеса, то того, кто приобрёл голландца для «Спартака», нужно четвертовать. Кокорин всё равно ликвидный футболист, его можно продать, и деньги на нём вряд ли потеряешь. Урунов талантливый, но «Спартак» не его команда. Но не исключаю, что он может заиграть в таких командах, как «Рубин» и «Ростов». В таком случае мы можем получить нового Хвичу Кварацхелию. Мозес погоды тоже не портит, хотя понятно, что по-настоящему топовый футболист в Россию поедет только на излёте карьеры», — заявил Червиченко.

Ранее Червиченко высказал мнение, что расставание с Газизовым станет большой ошибкой «Спартака».