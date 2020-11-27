Червиченко считает, что расставание с Газизовым станет большой ошибкой «Спартака»

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе Шамиля Газизова с должности генерального директора.

«Новости о возможном уходе Газизова из «Спартака» обескураживают. На мой взгляд, за последние годы более адекватного руководителя в клубе не было. Он рассудительный, нормально говорит, хотя некоторые вещи вызывают улыбку. Но процентов на 90 — всё по делу. Больших огрешностей по части трансферов я за ним не видел. Абсолютно непонятно, откуда на этом фоне взялся Попов и чем он так отличается в положительную сторону, что может едва ли не занять пост генерального директора. Считаю, что расставание с Газизовым станет большой ошибкой «Спартака». Но это такой клуб, что там всегда всё непонятно. Изнутри никто ничего не комментирует», — заявил Червиченко RT.

Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказал мнение о возможном уходе Газизова из клуба.