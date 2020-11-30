Поветкин вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин полностью вылечился от коронавируса и уже приступил к лёгким тренировкам.

«У Саши хорошее самочувствие. Он вылечился, пришёл в себя. Сейчас идёт речь о том, чтобы продолжать тренировки. Хотя уже он потихонечку включается в тренировочный процесс, но не на полной мощности. Плюс, мы решили воспользоваться этой паузой и провести общее медицинское обследование, не связанное с коронавирусом. Пока всё хорошо. В самые ближайшие дни нам предстоит принять решение, состоится ли реванш с Уайтом в конце января. Тут вопрос в том, уложимся ли мы в эти сроки с подготовкой», — цитирует промоутера боксёра Рябинского «РИА Новости».

Из-за болезни россиянина был перенесён второй бой Поветкина с британцем Диллианом Уайтом, запланированный в Великобритании на 21 ноября. Он может состояться 30 января.

Ранее Лебедев рассказал о состоянии переболевшего коронавирусом Поветкина.