Матыцин: наверное, стоит задуматься о пересмотре лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что в связи с неудачным выступлением отечественных клубов в еврокубках есть необходимость задуматься о формате лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Наверное, есть смысл задуматься о лимите. Уверен, результаты выступления в еврокубках и сборной России будут предметом серьёзного анализа РФС, наблюдательного совета. Однако я бы не рассматривал только вопрос легионеров как ключевой элемент успеха или неуспеха развития российского футбола. Мы должны ориентироваться на российскую систему, в том числе и других видов спорта. Мы не можем жить международными стандартами. Каждый клуб должен быть заинтересован в том, чтобы как можно больше его воспитанников играли и защищали цвета клуба, что будет дальнейшей основой успешного выступления национальной сборной. Если нет взаимосвязи, а клуб играет только за счёт легионеров, то рассчитывать на успехи сборной не получится», — цитирует Матыцина РИА Новости.

В настоящее время в заявке российских клубов на сезон РПЛ может быть не более восьми легионеров.

Ранее Канчельскис назвал беззубой игру российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.