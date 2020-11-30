Матыцин: наверное, стоит задуматься о пересмотре лимита на легионеров в РПЛ

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Министр спорта России Олег Матыцин считает, что в связи с неудачным выступлением отечественных клубов в еврокубках есть необходимость задуматься о формате лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Матыцин: наверное, стоит задуматься о пересмотре лимита на легионеров в РПЛ
  • РИА Новости

«Наверное, есть смысл задуматься о лимите. Уверен, результаты выступления в еврокубках и сборной России будут предметом серьёзного анализа РФС, наблюдательного совета. Однако я бы не рассматривал только вопрос легионеров как ключевой элемент успеха или неуспеха развития российского футбола. Мы должны ориентироваться на российскую систему, в том числе и других видов спорта. Мы не можем жить международными стандартами. Каждый клуб должен быть заинтересован в том, чтобы как можно больше его воспитанников играли и защищали цвета клуба, что будет дальнейшей основой успешного выступления национальной сборной. Если нет взаимосвязи, а клуб играет только за счёт легионеров, то рассчитывать на успехи сборной не получится», — цитирует Матыцина РИА Новости.

В настоящее время в заявке российских клубов на сезон РПЛ может быть не более восьми легионеров.

Ранее Канчельскис назвал беззубой игру российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.

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