Канчельскис назвал беззубой игру российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне

Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение о выступлениях российских клубов в европейских клубных турнирах в нынешнем сезоне.

«Я не думал, что наши клубы в еврокубках будут играть так беззубо и проигрывать с таким счётом, как 0:4. «Краснодар» изначально сдался. Да, у них проблемы, не было многих футболистов. Но при таких вложениях и финансах ссылаться на отсутствие игроков смешно. Возможно, на результаты наших клубов в Европе влияет лимит на легионеров. Его вообще нужно убрать, не надо ставить никакие рамки. Просто руководители у нас нефутбольные люди и смотрят со своей колокольни», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

«Зенит» и «Локомотив» потерпели по два поражения на старте группового этапа Лиги чемпионов. «Краснодар» проиграл один матч ЛЧ, а ещё один завершил вничью. ЦСКА дважды сыграл вничью в Лиге Европы.

Ранее тренер «Ахмата» высказал мнение, что судейство в РПЛ негативно повлияло на клубы в ЛЧ.