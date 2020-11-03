Канчельскис назвал беззубой игру российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне

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Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение о выступлениях российских клубов в европейских клубных турнирах в нынешнем сезоне.
Канчельскис назвал беззубой игру российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне
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«Я не думал, что наши клубы в еврокубках будут играть так беззубо и проигрывать с таким счётом, как 0:4. «Краснодар» изначально сдался. Да, у них проблемы, не было многих футболистов. Но при таких вложениях и финансах ссылаться на отсутствие игроков смешно. Возможно, на результаты наших клубов в Европе влияет лимит на легионеров. Его вообще нужно убрать, не надо ставить никакие рамки. Просто руководители у нас нефутбольные люди и смотрят со своей колокольни», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

«Зенит» и «Локомотив» потерпели по два поражения на старте группового этапа Лиги чемпионов. «Краснодар» проиграл один матч ЛЧ, а ещё один завершил вничью. ЦСКА дважды сыграл вничью в Лиге Европы.

Ранее тренер «Ахмата» высказал мнение, что судейство в РПЛ негативно повлияло на клубы в ЛЧ.

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