Тренер «Ахмата» считает, что судейство в РПЛ негативно повлияло на клубы в ЛЧ

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о том, как работа судей в Российской премьер-лиге (РПЛ) повлияла на работу отечественных команд в Лиге чемпионов.
Тренер «Ахмата» считает, что судейство в РПЛ негативно повлияло на клубы в ЛЧ
  • РИА Новости

«Я думаю, зрители очень хорошо увидели разницу в футболе и в судействе между нашим чемпионатом и Лигой чемпионов. Если наши ведущие команды там наносят всего по два-три удара и доходят до ворот соперника всего пять-семь раз, то, наверное, стоит задуматься о том уровне, который демонстрируют команды, — и это наши лидеры. Я думаю, что вот это балетное судейство, которое у нас было короткий промежуток времени, сослужило негативную службу», — сказал Талалаев в интервью на YouTube-канале «Ахмата».

По его мнению, особо это было видно в матче «Краснодара» — игроки часто падали, а при этом судья не фиксировал нарушения. Он отметил, что футболисты уже просто постоянно ждут фола, но европейские арбитры дают бороться, к чему российские клубы не готовы.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» уступил «Баварии» (1:2), «Краснодар» проиграл «Челси» (0:4), а «Зенит» потерпел поражение от «Боруссии» (0:2). 

Ранее Андрей Червиченко раскритиковал «Зенит» за игру в матче ЛЧ с «Боруссией».

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