Червиченко раскритиковал «Зенит» за игру в матче ЛЧ с «Боруссией»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение об игре санкт-петербургского «Зенита» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Зенит» сейчас в яме. Некем заменить атакующих игроков. В итоге в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» у «Зенита» ни единого удара в створ ворот. Я не говорю, что они обязаны забивать, но ни разу не попасть по воротам — это кромешный позор. Если ты ставишь целью покатать мяч и удержать нулевую ничью, то ещё хоть какая-то логика прослеживается. Но всё равно негоже так играть участнику Лиги чемпионов и претенденту на первое место в чемпионате России», — цитируют Червиченко «Известия».

После двух туров Лиги чемпионов, «Зенит» находится на последнем месте в группе, не имея набранных очков. Помимо «Боруссии», питерцы также проиграли бельгийскому «Брюгге» (1:2).

Ранее сообщалось, что в «Зените» предупреждали «Боруссию» о попытке прохода фанатов на стадион.