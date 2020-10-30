СМИ: В «Зените» предупреждали «Боруссию» о попытке прохода фанатов на стадион

Служба безопасности петербургского футбольного клуба «Зенит» предупреждала дортмундскую «Боруссию», что фанаты российской команды могут попытаться проникнуть на стадион во время матча второго группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Служба безопасности «Зенита» заранее предполагала, что фанаты попытаются проникнуть на стадион, и предупредила об этом коллег из «Боруссии», — сказал источник.

При этом отмечается, что сделать аккредитации для сторонних людей на матч Лиги чемпионов невозможно, а по фотографиям видно, что у проникших на стадион болельщиков аккредитация отсутствует.

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» намерена подать жалобу в УЕФА на «Зенит».