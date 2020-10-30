СМИ: В «Зените» предупреждали «Боруссию» о попытке прохода фанатов на стадион

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Служба безопасности петербургского футбольного клуба «Зенит» предупреждала дортмундскую «Боруссию», что фанаты российской команды могут попытаться проникнуть на стадион во время матча второго группового этапа Лиги чемпионов.
СМИ: В «Зените» предупреждали «Боруссию» о попытке прохода фанатов на стадион
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости

«Служба безопасности «Зенита» заранее предполагала, что фанаты попытаются проникнуть на стадион, и предупредила об этом коллег из «Боруссии», — сказал источник.

При этом отмечается, что сделать аккредитации для сторонних людей на матч Лиги чемпионов невозможно, а по фотографиям видно, что у проникших на стадион болельщиков аккредитация отсутствует.

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» намерена подать жалобу в УЕФА на «Зенит».

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