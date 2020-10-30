СМИ: В «Зените» предупреждали «Боруссию» о попытке прохода фанатов на стадион
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Служба безопасности «Зенита» заранее предполагала, что фанаты попытаются проникнуть на стадион, и предупредила об этом коллег из «Боруссии», — сказал источник.
При этом отмечается, что сделать аккредитации для сторонних людей на матч Лиги чемпионов невозможно, а по фотографиям видно, что у проникших на стадион болельщиков аккредитация отсутствует.
Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» намерена подать жалобу в УЕФА на «Зенит».