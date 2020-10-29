СМИ: «Боруссия» намерена подать жалобу в УЕФА на «Зенит»

Короткая ссылка
Дортмундская «Боруссия» собирается подать жалобу на петербургский «Зенит» в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
СМИ: «Боруссия» намерена подать жалобу в УЕФА на «Зенит»
  • Reuters

Как сообщает NRZ, в «Боруссии» считают, что петербургский клуб сделал аккредитации на матч для нескольких болельщиков, поскольку во время матча на ложе для прессы был замечен человек в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour — названием известой группировки фанатов «Зенита».

Отмечается, что дортмундский клуб проводит проверку данного факта и уже направил соответствующий запрос в УЕФА, который утверждает аккредитации на матчи Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые с 2018 года проиграл в трёх матчах подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить