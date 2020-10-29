СМИ: «Боруссия» намерена подать жалобу в УЕФА на «Зенит»

Дортмундская «Боруссия» собирается подать жалобу на петербургский «Зенит» в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает NRZ, в «Боруссии» считают, что петербургский клуб сделал аккредитации на матч для нескольких болельщиков, поскольку во время матча на ложе для прессы был замечен человек в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour — названием известой группировки фанатов «Зенита».

Отмечается, что дортмундский клуб проводит проверку данного факта и уже направил соответствующий запрос в УЕФА, который утверждает аккредитации на матчи Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые с 2018 года проиграл в трёх матчах подряд.