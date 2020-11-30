Николич назвал матч с «Зальцбургом» ключевым для «Локомотива» в ЛЧ

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с австрийским «Зальцбургом».
Николич назвал матч с «Зальцбургом» ключевым для «Локомотива» в ЛЧ
  • Reuters

«Это ключевая игра, да. Ребята готовы отдаваться полностью на поле. Если они будут это делать, то удача будет на нашей стороне. «Зальцбург» — хорошая команда. Они хорошо сыграли и против «Баварии», и против «Атлетико». Мы должны быть дисциплинированы на поле. «Зальцбург» — очень быстрая команда. Они хорошо выбегают из обороны, у них быстрые футболисты атаки. Завтра нам надо играть на результат и биться на каждом участке поля. Я верю, что мы можем добиться положительного результата», — сказал Николич на пресс-конференции.

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Ранее бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов раскритиковал работу Николича в клубе и вспомнил Юрия Сёмина.

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