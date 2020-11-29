Билялетдинов раскритиковал работу Николича в «Локо» и вспомнил Сёмина

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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о работе нынешнего наставника клуба Марко Николича.
Билялетдинов раскритиковал работу Николича в «Локо» и вспомнил Сёмина
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

Он уточнил, что не видит принципиальных изменений, которые привнёс в действия «железнодорожников» сербский специалист.

«Игра у «Локо» нудная даже в чемпионате страны. Вроде раскатывают мяч, двигаются по полю, все делают по школе — пасы, забегания, «стеночки»… А вот изюминки все равно не хватает, все пресное. Считаю, что «Локомотив» без Юрия Сёмина идёт не как экспресс, а как пассажирский поезд», — приводит слова Билялетдинова Sportbox.ru.

Ранее сообщалось, что наставник «Ахмата» Андрей Талалаев назвал недостатки «Ахмата» в матче с «Локомотивом».

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