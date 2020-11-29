Наставник «Аталанты» объяснил поражение от «Вероны» усталостью и коронавирусом

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал домашнее поражение от «Вероны» (0:2) в чемпионате Италии.

По мнению специалиста, негативную роль оказывает на команду не выступление в Лиге чемпионов, а отлучка группы игроков в национальные сборные, откуда они после длительных переездов возвращаются в разном состоянии.

«Верона» сделала очень мало, но достаточно для того, чтобы максимально использовать свои шансы. Мы создали множество возможностей. Но негативную роль сыграли усталость и COVID-19. Против «Вероны» сложно играть, они атакуют и оказывают давление по всему полю. Я недоволен результатом, но в целом удовлетворен игрой», — цитирует Гасперини Football Italia.

Коронавирусом в команде в настоящее время болеют украинец Руслан Малиновский и россиянин Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что «Брюгге» не смог обыграть аутсайдера перед решающим матчем ЛЧ с «Зенитом».