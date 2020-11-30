Матыцин подтвердил введение Fan ID в России со следующего сезона

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что с сезона-2021/22 в отечественном футболе начнёт действовать система идентификации болельщиков.
Матыцин подтвердил введение Fan ID в России со следующего сезона
  • АГН «Москва»

«В прямом виде Fan ID, как был на чемпионате мира-2018, не будет. Но контроль за допуском на стадионы — это очень важный элемент безопасности, потому он определён в стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года. Думаю, что со следующего сезона система будет введена только в футболе. Сейчас всё на стадии утверждения и согласования», — цитирует Матыцина «Интерфакс».

Система Fan ID использовалась на матчах Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018-го, которые проходили в России. Паспорт болельщика представлял из себя персонифицированную карточку, которая позволяла идентифицировать болельщика при проходе на матчи.

Ранее гендиректор «Ротора» поддержал введение Fan ID.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить