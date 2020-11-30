Матыцин подтвердил введение Fan ID в России со следующего сезона

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что с сезона-2021/22 в отечественном футболе начнёт действовать система идентификации болельщиков.

«В прямом виде Fan ID, как был на чемпионате мира-2018, не будет. Но контроль за допуском на стадионы — это очень важный элемент безопасности, потому он определён в стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года. Думаю, что со следующего сезона система будет введена только в футболе. Сейчас всё на стадии утверждения и согласования», — цитирует Матыцина «Интерфакс».

Система Fan ID использовалась на матчах Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018-го, которые проходили в России. Паспорт болельщика представлял из себя персонифицированную карточку, которая позволяла идентифицировать болельщика при проходе на матчи.

Ранее гендиректор «Ротора» поддержал введение Fan ID.