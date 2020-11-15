Гендиректор «Ротора» поддержал введение Fan ID

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Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал введение паспорта болельщика (Fan ID) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) со следующего сезона.
Гендиректор «Ротора» поддержал введение Fan ID
  • РИА Новости

«Эта идея имеет право на жизнь. С точки зрения безопасности Fan ID — это положительное нововведение. Постепенно это нужно вводить, не сразу. Дать какое-то время на адаптацию этой идеи. Сначала на добровольной основе, а потом через какой-то срок — до какого-то определенного числа оформить Fan ID. Он должен быть единым по всей России. Впоследствии все люди получат паспорт болельщика. Если кто-то внезапно захочет пойти, так же пойдёт и купит билет, чтобы не было долгой регистрации. Будет легче идентифицировать болельщиков, не будет поддельных билетов», — сказал Рекечинский «Спорт-экспрессу».

Ранее сообщалось, что Fan ID можно будет оформить на сайтах Госуслуг.

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