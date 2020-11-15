СМИ: Fan ID можно будет оформить на сайтах Госуслуг

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) планируют, что болельщики смогут пройти процедуру получения паспорта Fan ID на сайтах Госуслуг.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По мнению РФС и РПЛ, такой порядок оформления будет наиболее удобным для людей и позволит избежать бюрократических проволочек.

Ранее Газзаев высказал мнение, что введение Fan ID пойдёт на пользу российскому футболу.