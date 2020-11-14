Газзаев считает, что введение Fan ID пойдет на пользу российскому футболу

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Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном внедрении со следующего сезона системы паспортов болельщиков — Fan ID.
Газзаев считает, что введение Fan ID пойдет на пользу российскому футболу
  • РИА Новости

«Думаю, это введено с учётом контроля. Любые нововведения, которые идут на пользу спорту, клубам, надо принимать. И принимать их нужно не только нашим клубам. Новшества, которые назрели в нашем футболе, конечно, надо вводить. Это решение пойдёт на пользу, оно несёт за собой качество, удобство для зрителей. Плюс это обеспечивает и безопасность, Fan ID — это правильное новшество для российского футбола», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Система Fan ID была разработана и впервые использована на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что глава РПЛ прокомментировал информацию о введении Fan ID.

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