Тихонов: в сборной России по биатлону нет даже намёка на улучшение ситуации

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал национальную команду России за выступление на первом этапе Кубка мира.

«Опять, который уже год подряд, мы находимся в ожиданиях, что скоро побежим и будут результаты. Но нет даже намёка на улучшение этой ситуации. Мы видим одни и те же лица, одни и те же оправдания. Когда Кайшева говорит, что не ставит перед собой никакой цели, это отражает идеологию команды, которая руководит нашим биатлоном. Майгуров говорил, что если мы попадём в двадцатку, это будет не провальный результат, потому он, наверное, гордится такими выступлениями. Мне поступает очень много звонков из различных регионов России. Люди смотрят и возмущаются полнейшей безграмотностью во всех вопросах», — написал Тихонов на своем сайте.

На этапе Кубка мира в Контиолахти сборная России не сумела завоевать ни единой медали.

Ранее Хованцев оценил результаты сборной России на первом этапе КМ.