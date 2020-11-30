Тихонов: в сборной России по биатлону нет даже намёка на улучшение ситуации

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал национальную команду России за выступление на первом этапе Кубка мира.
Тихонов: в сборной России по биатлону нет даже намёка на улучшение ситуации
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Опять, который уже год подряд, мы находимся в ожиданиях, что скоро побежим и будут результаты. Но нет даже намёка на улучшение этой ситуации. Мы видим одни и те же лица, одни и те же оправдания. Когда Кайшева говорит, что не ставит перед собой никакой цели, это отражает идеологию команды, которая руководит нашим биатлоном. Майгуров говорил, что если мы попадём в двадцатку, это будет не провальный результат, потому он, наверное, гордится такими выступлениями. Мне поступает очень много звонков из различных регионов России. Люди смотрят и возмущаются полнейшей безграмотностью во всех вопросах», — написал Тихонов на своем сайте.

На этапе Кубка мира в Контиолахти сборная России не сумела завоевать ни единой медали.

Ранее Хованцев оценил результаты сборной России на первом этапе КМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить