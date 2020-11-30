Хованцев оценил результаты сборной России на первом этапе КМ

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление национальной команды на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.
Хованцев оценил результаты сборной России на первом этапе КМ
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Наверное, на состояние трассы можно немного списать результаты. Наши ребята тренировались в Якутии, Ханты-Мансийске, где трассы более плотные, было более жёсткое отталкивание. У Логинова не было подводящих соревновательных стартов, потому эти две гонки могут стать для него разгоняющими. У меня были большие надежды на Латыпова. Он в контрольных тренировках очень сильно выигрывал за счёт работы ногами. Может быть, дело в усталости, состояние не такое работоспособное», — цитирует Хованцева РИА Новости.

На этапе Кубка мира в Контиолахти сборная России не сумела завоевать ни одной медали.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты остались без медалей в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

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