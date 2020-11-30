Кадыров выразил готовность провести реванш Тайсона с Джонсом в Грозном
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«Долгожданный бой между легендарными боксёрами Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим завершился боевой ничьей. Оба наглядно продемонстрировали, что настоящему мастерству и профессионализму возраст не помеха. Несмотря на то что они завершили карьеру много лет назад, поединок получился очень зрелищным. Два великих боксёра полностью оправдали наши надежды. Я рад, что их встреча на ринге победителя не выявила, это справедливый итог. Мне всегда нравилось, как боксирует Тайсон. После Мохаммеда Али именно Майк являлся для меня вторым любимым спортсменом в боксе. Бой с Джонсом показал, что Тайсон сохранил отличную физическую форму и не растерял навыки, которые всегда были свойственны только ему. Нашему брату Майку обязательно нужно провести ещё один поединок с Джонсом. Мы готовы его организовать в Грозном», — написал Кадыров в Instagram.
Поединок Тайсона с Джонсом проходил 29 ноября и продлился все регламентированные восемь раундов. По итогам боя судьи не смогли отдать победу ни одному из боксëров.
Ранее Кадыров потребовал от Жириновского извинений.