Польховский не видит причин для паники из-за результатов на первом этапе КМ по биатлону

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о выступлении национальной команды на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Польховский не видит причин для паники из-за результатов на первом этапе КМ по биатлону
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Сезон только начался. Нас такие результаты не пугают. Наши лидеры не участвовали в контрольных тренировках, для них это были только первые старты, тем не менее даже в сегодняшней гонке на первых кругах Саше Логинову, Эдуарду Латыпову и Матвею Елисееву хватало сил бороться. Так что никакой паники нет», — приводит слова Польховского ТАСС,

Он отметил, что конечно, хотелось, чтобы команда выступила лучше.

«Но, как я уже заметил, наши лидеры, в том числе и Светлана Миронова, не имели возможности попробовать свои силы в контрольных стартах, поэтому готовились целенаправленно к Кубку мира. Сейчас бороться за пьедестал им было сложно», — добавил специалист.

По итогам четырёх гонок первого этапа, только один российский спортсмен сумел пробиться в топ-10 — Александр Логинов стал десятым в индивидуальной гонке.

Второй этап Кубка мира пройдёт также в Контиолахти с 3 по 6 декабря.

Ранее Ульяна Кайшева заявила, что не ставила перед собой целей на сезон.

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