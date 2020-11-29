Биатлонистка Кайшева заявила, что не ставила перед собой целей на сезон

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Россиянка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Биатлонистка Кайшева заявила, что не ставила перед собой целей на сезон
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В этом сезоне не ставила никаких целей, чтобы не разочаровываться или наоборот. Возраст уже, чтобы не волноваться. Я была на Кубке мира прошлой весной, так что я закончила на Кубке мира и начала на Кубке мира. Поругать себя могу за один промах на «лёжке» и похвалить за «стойку». Ход стабильный был по кругам, мне показалось. Нормально пробежала», — приводит слова Кайшевой «Матч ТВ».

По итогам спринтерской гонки Кайшева с одним промахом заняла 26-е место, уступив победителю 1 минуту 31,9 секунды.

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