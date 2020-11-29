Логинов о спринте в Контиолахти: мне пока не хватает скорости

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Российский биатлонист Александр Логинов высказался об итогах спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Логинов о спринте в Контиолахти: мне пока не хватает скорости
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Надеюсь, через неделю будет полегче, связка тяжёлая, индивидуалка и спринт, 30 км за два дня. Думаю, что ещё разгонит меня. Отдохнуть нужно, восстановиться — и дальше в бой. 56 секунд отставания от Бё? У меня была вторая развивающая работа, не хватает немного скорости, не успел набрать. Не из-за того, что так хотел, а из-за подготовки не получилось провести контрольные старты», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Логинов по итогам спринта занял 12-е место. В общем зачёте Кубка мира россиянин находится на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти. 

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