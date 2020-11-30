Глава UFC рассказал о предстоящей встрече с Нурмагомедовым

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о своей предстоящей встрече с объявившим о завершении карьеры чемпионом в лёгкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Глава UFC рассказал о предстоящей встрече с Нурмагомедовым
  • Reuters

«Мы встретимся с ним в Абу-Даби. Это произойдёт скоро. Да, скоро я полечу в Абу-Даби. Когда придёт время, я дам вам знать. Верю ли я, что Нурмагомедов вернётся ради рекорда 30—0? Да, хотя он не говорил мне ничего такого», — приводит слова Уайта The Sports Rush.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов заявил о скорой встрече с Уайтом.

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