Тедеско не исключил, что Кутепов может снова сыграть в качестве форварда

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру защитника Ильи Кутепова на позиции центрального нападающего в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».

«Почему нет, Илья хорошо себя показал на тренировках в ограниченном пространстве. Это высокий и сильный игрок, такого нам не хватает в отсутствие Александра Соболева. К слову, в крупных европейских клубах есть такие нападающие, как Роберт Левандовски из «Баварии». Кутепов хорошо показал себя на этой позиции и даже чуть не забил гол», — приводит слова Тедеско ТАСС.

Кутепов вышел на замену на 88-й минуте вместо шведского форварда Джордана Ларссона.

Ранее сообщалось, что Тедеско рассказал, почему победа над «Ротором» особенно важна для «Спартака».