Тедеско не исключил, что Кутепов может снова сыграть в качестве форварда

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру защитника Ильи Кутепова на позиции центрального нападающего в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».
Тедеско не исключил, что Кутепов может снова сыграть в качестве форварда
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Почему нет, Илья хорошо себя показал на тренировках в ограниченном пространстве. Это высокий и сильный игрок, такого нам не хватает в отсутствие Александра Соболева. К слову, в крупных европейских клубах есть такие нападающие, как Роберт Левандовски из «Баварии». Кутепов хорошо показал себя на этой позиции и даже чуть не забил гол», — приводит слова Тедеско ТАСС.

Кутепов вышел на замену на 88-й минуте вместо шведского форварда Джордана Ларссона.

Ранее сообщалось, что Тедеско рассказал, почему победа над «Ротором» особенно важна для «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить