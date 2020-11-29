Тедеско рассказал, почему победа над «Ротором» особенно важна для «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над волгоградским «Ротором» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тедеско рассказал, почему победа над «Ротором» особенно важна для «Спартака»
  • © Пресс-служба ФК «Спартак»

«Когда ты выигрываешь, то, конечно же, получаешь положительные эмоции. Однако в этот раз для нас особенно важно было выиграть после трёх игр без побед. Это была тяжёлая встреча. Наши проблемы в обороне были связаны с тем, что мы не забивали сами. Когда ты забиваешь, то соперник теряет уверенность. Мы забили первыми, были атаки, но также теряли мячи и приходилось фолить. Нам нужно работать над многими компонентами в нашей игре. Особенно много потерь было в игре», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».

«Спартак» на своём поле обыграл «Ротор» со счётом 2:0 и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.

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